Operação Escudo causa 28 mortos em São Paulo

O Governo do estado brasileiro de São Paulo anunciou na terça-feira o fim da “Operação Escudo”, uma ação que durou 40 dias e causou pelo menos 28 mortos.

“O Estado não será afrontado em nenhuma ocasião em São Paulo. Esperamos que novas operações não sejam necessárias, mas caso se façam necessárias, caso o Estado seja afrontado, em qualquer ponto, operações como a Escudo serão desencadeadas, disse o secretário da Segurança Pública estadual, Guilherme Derrite.

Desde que começou esta operação, as instituições e autoridades dos direitos humanos criticaram fortemente a mesma.

A ação registou ainda a detenção de 958 pessoas, das quais 382 eram procuradas pela justiça, e a apreensão de 117 armas e quase uma tonelada de drogas, disse o Governo de São Paulo, num comunicado.

Até 1 de setembro, o Conselho Nacional de Direitos Humanos tinha reunido pelo menos 11 relatos de violações dos direitos humanos durante a Operação Escudo.

Segundo a imprensa brasileira, o Conselho recomendou ao governo de São Paulo que encerrasse a operação e apresente, no prazo de 20 dias, esclarecimentos sobre as circunstâncias das mortes decorrentes da intervenção policial.

Pedindo ainda que o governo de São Paulo explique, nesse prazo, a não utilização de câmaras de filmar corporais por parte dos polícias durante as ações contra o crime organizado.

As denúncias apuradas pelo Conselho junto de testemunhas relatam casos de execuções, pessoas de outras zonas levadas para serem mortas onde ocorria a operação, invasão de casas, omissão de socorro médico, ausência de câmaras ou identificação nas fardas dos polícias e a morte de moradores de rua.

As ações começaram um dia após o homicídio de um agente da polícia militar na Baixada Santista.

Após o crime, autoridades do governo regional de São Paulo mobilizaram uma equipa de 600 agentes do litoral paulista e iniciaram as buscas pelos suspeitos de envolvimento no crime, que já foram detidos.

