Detido suspeito de atear 10 fogos no concelho de Vila Nova de Paiva

A Polícia Judiciária, deteve um padeiro de 38 anos, por suspeitas da prática de dez crimes de incêndio florestal, ocorridos nos meses de julho e setembro deste ano, nas localidades de Touro e Vila Cova à Coelheira, concelho de Vila Nova de Paiva.

O suspeito, “com uso de chama direta, ateou os incêndios na floresta, em zona com vasta mancha florestal, com continuidade vertical e horizontal, confinante com a zona urbana, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos meios de combate”, explicou a PJ em comunicado.

Sublinhando que a atitude do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e floresta.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

