Rui Moreira chama Sérgio Conceição de "treinador falhado" nas redes sociais

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto e membro do Conselho Superior do FC Porto, criticou Sérgio Conceição numa conversa nas redes sociais, que veio a público na terça-feira.

"Agora teremos o Mini [n.d.r.: Francisco Conceição]. Que saiu a dizer mal e de borla. E o Sérgio Conceição de volta a fazer cenas no banco. E continua tudo cego. Culpam a SAD, os jogadores, os árbitros, o VAR, até o apanha-bolas, o anti-jogo dos adversários... ninguém vê o óbvio. Temos um treinador falhado. Agradeçamos o passado e xau que se faz tarde. Porque com ele não vamos lá. E não tem fair-play", lê-se na mensagem.

As palavras de Rui Moreira não “caíram” bem ao líder da claque “Super Dragões”, que defendeu o treinador.

"Falhado é o presidente da Câmara arguido num processo de corrupção. Vergonha é ser eleito pelos sócios e não comparecer nas reuniões do Conselho", publicou Madureira no Instagram.

Esta não é a primeira vez que o presidente da Câmara do Porto critica Sérgio Conceição, Recorde-se que já tinha questionado também as táticas do técnico.

