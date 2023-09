Ciclone extratropical no sul do Brasil provocou 28 vítimas mortais

Entre os óbitos, 27 foram reportados no Rio Grande do Sul, o estado mais atingido pelas tempestades, e uma morte foi confirmada, na terça-feira, no estado de Santa Catarina.





O ciclone extratropical que está a atingir o sul do Brasil desde segunda-feira já provocou 28 vítimas mortais, segundo os dados atualizados pela Defesa Civil.

As autoridades também deram conta da destruição causada sobretudo no estado do Rio Grande do Sul.

Entre os óbitos, 27 foram reportados no Rio Grande do Sul, o estado mais atingido pelas tempestades, e uma morte foi confirmada, na terça-feira, no estado de Santa Catarina.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confessou numa conferência de imprensa que recebeu com tristeza a notícia de que outros seis mortos foram encontrados no município de Roca Sales.

"Causa imensa dor, já configurando o maior número de mortes de um evento climático no Rio Grande do Sul", afirmou Leite, enquanto a Defesa Civil já tinha confirmado que no balanço anterior tinha morrido 22 pessoas no total no país

Fazendo fronteira com a Argentina e o Uruguai, este estado brasileiro é a região mais atingida pelo ciclone, com 60 municípios a sofrerem danos causados pelas fortes rajadas de vento e o grande volume de chuvas.

Estes fenómenos isolaram comunidades inteiras devido a enchentes e transbordamento dos rios.

