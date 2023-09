Carlos III em França para celebrar longa amizade com Reino Unido

A visita de Estado do Rei e da rainha Camilla simboliza uma reaproximação franco-britânica que começou com o primeiro-ministro, Rishi Sunak.





A visita do Rei Carlos III a França tem como objetivo celebrar a longa amizade franco-britânica, enfraquecida por várias desavenças nos últimos anos.

As relações entre Reino Unido e França complicaram-se devido à tensão causada pelo Brexit e à crise migratória causada pela travessia de dezenas de milhares de pessoas do Canal da Mancha de França até à costa britânica.

A visita de Estado do Rei e da rainha Camilla, com deslocações a Paris e a Bordéus, prevista para entre os dias 20 a 22 de setembro, simboliza uma reaproximação franco-britânica que começou com o primeiro-ministro, Rishi Sunak.

Prevista para março, "a visita de Estado celebrará as relações entre o Reino Unido e a França, realçando a nossa história, cultura e valores comuns", refere um comunicado o Palácio de Buckingham.

"Será também uma oportunidade para olhar para o futuro e mostrar as muitas formas como o Reino Unido e a França trabalham em conjunto", disse o secretário privado do Rei, Chris Fitzgerald, aos jornalistas.

Um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico explicou que as relações entre os países têm vindo a "melhorar constantemente" desde uma cimeira bilateral realizada em Paris em março entre o primeiro-ministro britânico e o Presidente francês, Emmanuel Macron.

Esta é uma situação contrastante com as tensões entre os antecessores de Rishi Sunak, Boris Johnson e Liz Truss.

Os comentários estão desactivados.