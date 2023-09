Um carro ardeu esta quarta-feira no acesso ao túnel do Grilo, em Lisboa.

O alerta foi dado pelas 16h24 e levou ao corte da estrada para as autoridades tratarem do incidente, que, segundo o Correio da Manhã, não causou vítimas.



No local estiveram cinco operacionais dos Bombeiros de Loures, apoiados pela PSP.

Os comentários estão desactivados.