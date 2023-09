Pinto da Costa: "Enquanto eu estiver, Conceição será sempre o treinador"

Dirigente do dragões desvalorizou as declarações polémicas de Rui Moreira sobre Jorge Conceição.





O presidente do FC Porto comentou, esta quarta-feira, as críticas de Rui Moreira ao treinador dos dragões Jorge Conceição, a quem chamou de “falhado”.

Pinto da Costa desvalorizou as palavras do presidente da Câmara do Porto e deixou a garantia: “enquanto eu estiver no FC Porto ele será sempre o treinador da equipa”.

Sobre as declarações, o dirigente sublinhou que “cada um tem a possibilidade de exprimir o que pensa, seja o que for, portanto a mim não me afetou absolutamente nada”.

“O Sérgio Conceição é o treinador do FC Porto, foi uma escolha pessoal, e enquanto eu estiver no FC Porto ele será sempre o treinador da equipa. Espero que fique por muitos anos, porque eu gosto é de ver o FC Porto ganhar”, acrescentou.

Questionado sobre Rui Moreira teria falado consigo após a polémica, Pinto da Costa adiantou que não houve nem tinha de a ver qualquer conversa entre os dois.

“Não falou comigo, nem tem de falar. É a sua opinião, evidentemente não vou comentar a opinião dos outros. Dou liberdade a todos de dizerem ou escreverem, como não tenho redes sociais, não li, mandaram-me uma mensagem a informar. Ele é livre de comentar o que quiser”, defendeu ainda.

