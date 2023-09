Seleção Nacional viaja hoje para Bratislava

Na segunda-feira, Portugal recebe o Luxemburgo no Algarve.





A seleção portuguesa viaja e treina esta quinta-feira em Bratislava, naquela que será a última sessão antes do jogo de sexta-feira com a Eslováquia, da quinta jornada do Grupo J da fase de apuramento para o Euro2024 de futebol.

A equipa viaja para a capital eslovaca às 11h e treina às 18h30 locais (17h30 em Lisboa), no Estádio Nacional, palco do encontro de sexta-feira, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Antes do treino, às 17h45 (16h45 em Lisboa), também no Estádio Nacional, Roberto Martínez e um jogador, ainda não revelado, vão fazer a habitual conferência de imprensa de antevisão do encontro.

O jogo está marcado para as 20h45 (19h45 em Lisboa) e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

