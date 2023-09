Portugal-Brasil e Brasil-Portugal: As parcerias de sucesso

Ricardo Pereira

Em 2004 tornou-se o primeiro estrangeiro a protagonizar uma novela da Globo, ‘Como uma Onda’. Tinha 25 anos. Desde então não mais parou. Em 2016, voltou a fazer história ao protagonizar com Caio Blat a primeira cena de sexo entre homens da Globo na novela ‘Liberdade, Liberdade’. Há quase duas décadas no Brasil, Ricardo Pereira integrou o elenco de cerca de 20 produções, entre novelas e minisséries, mas também esteve em filmes e espetáculos de teatro. Recentemente vestiu a pele de Danilo, em ‘Cara e Coragem’. Um dos segredos para o sucesso foi ter investido nas aulas de fonoaudiologia de modo a melhorar o seu português do Brasil. Vive com a mulher, Francisca Pereira, e os três filhos – Vicente, Francisca e Julieta – no Rio de Janeiro e em entrevista à Luz confessou que o Brasil é um país fantástico, onde «se anda e envelhece mais devagar».

Paulo Rocha

Em 2011, Paulo Rocha, então com 33 anos, mudou-se para o Brasil para interpretar o português Guaracy da novela ‘Fina Estampa’ (Globo) – um convite feito na altura pelo autor Aguinaldo Silva, após ter visto o ator na novela portuguesa ‘Vingança’. O êxito desse primeiro personagem rendeu-lhe uma década de sucessos em solo brasileiro, entre os quais: ‘Guerra dos Sexos’ (2012), ‘Império’ (2014), ‘Totalmente Demais’ (2015), ‘Novo Mundo’ (2017), ‘Se Eu Fechar os Olhos Agora’ (2018), ‘O Sétimo Guardião’ (2018) e ‘Éramos Seis’ (2019). Em 2021, voltou para Portugal para atuar na novela ‘Amor Amor’ (SIC). Atualmente interpreta o geólogo Vinícius na novela brasileira ‘Terra e Paixão’, da Globo, que está no ar no Brasil desde maio. Paulo Rocha, de 46 anos, tem morada no Rio de Janeiro e é casado com a psicóloga brasileira Juliana Pereira da Silva, com quem tem um filho, José Francisco, nascido em 2018.

Pedro Carvalho

Aos 38 anos, interpreta o vilão da nova novela da Globo, ‘Fuzuê’, que estreou neste mês de agosto no Brasil. Trata-se do sétimo projeto brasileiro do ator desde que se estreou na novela ‘Escrava Mãe’, em 2016, na qual foi protagonista. Nestes sete anos, integrou ainda o elenco de ‘O Outro Lado do Paraíso’, em 2017, e ‘A Dona do Pedaço’, em 2019. No currículo conta ainda com os filmes ‘O Diabo Mora Aqui’, em 2015, e ‘O Segundo Homem’, em 2022 – neste último trabalho interpretou o seu primeiro personagem brasileiro. Tal como Ricardo Pereira, o ator também investe nas aulas de fonoaudiologia para continuar a aumentar o leque de oportunidades em solo brasileiro, embora o seu objetivo seja manter a ponte entre o Brasil e Portugal, como já revelou. O ator vive uma relação amorosa discreta com o advogado João Henrique Simonetti.

Maria João Bastos

É uma das mais conceituadas atrizes portuguesas e também já deixou a sua marca em solo brasileiro. O seu primeiro projeto numa telenovela brasileira foi há mais de duas décadas em ‘O Clone’ (2002). Seguiram-se outros três trabalhos: ‘Sabor da Paixão’ (2003), ‘Sítio do Picapau Amarelo’ (2004) e ‘Boogie Oogie’ (2014). No projeto mais recente que integrou – Novo Mundo (2017) – interpretava Letícia, mulher de Ferdinando (Ricardo Pereira), num elenco que contou ainda com os portugueses Paulo Rocha e Joana Solnado.

Noémia Costa, José Condessa e Fidalgo

São vários os atores portugueses que já integraram novelas brasileiras: um dos casos mais recentes é o da atriz Noémia Costa, que faz parte do elenco de ‘Travessia’, que foi para o ar em 2022.

Antes, em 2020, José Condessa integrou a novela ‘Salve-se Quem Puder’ e José Fidalgo brilhou em ‘Deus Salve o Rei’ (2018). Marina Mota e Joaquim Monchique são outros nomes que integram esta lista.

Rita Pereira a caminho

E a caminhos de terras de Vera Cruz está mais uma atriz portuguesa: Aos 41 anos, Rita Pereira, que terminou agora as gravações de ‘Morangos com Açúcar’ (TVI), prepara-se para abraçar o primeiro desafio profissional no Brasil. Embora continuando com o contrato de exclusividade com a estação portuguesa, a atriz vai fazer parte do elenco do remake de ‘Dona Beija’, cujas gravações vão arrancar em outubro. O convite surgiu por via da HBO Max.

Luana Piovani

Chegou a Portugal em 2019 para apresentar ‘Like Me’, um reality show da TVI, ao lado de Ruben Rua. A modelo brasileira de 46 anos mudou-se depois para a SIC, onde integrou ‘O Clube’, série desenvolvida para a plataforma OPTO. Recentemente integrou a novela ‘Sangue Oculto’ e também foi aposta do canal de Paço de Arcos para o programa ‘A Máscara’ e a sitcom ‘Patrões Fora’. Fora do pequeno ecrã, a ex-modelo tem dado que falar pela relação conturbada com o surfista brasileiro Pedro Scooby, com quem esteve casada durante seis anos e com quem tem três filhos em comum. Há quase 5 anos em Portugal, a atriz e apresentadora já afirmou não querer voltar para o Brasil.



Marcello Antony

Marcello Antony mudou-se para Portugal em maio de 2018. Desde então fixou-se em Cascais com a mulher e os quatro filhos. O ator participou na novela ‘Valor da Vida’, da TVI. Agora vai poder ser visto no regresso da série juvenil ‘Morangos com Açúcar’, na qual dá vida ao pai de uma das protagonistas, a atriz Catarina de Carvalho. Já este ano, o galã brasileiro, de 58 anos, abriu um restaurante na capital portuguesa: o projeto gastronómico Maria Escandalosa inaugurou em março, no Chiado. Marcello Antony já revelou sentir-se em casa em Portugal e que os filhos também não pensam em voltar para o Brasil.

Thiago Rodrigue

À semelhança de Marcello Antony, chegou a Portugal em 2018 para integrar o elenco de ‘Valor da Vida’ (TVI). Em 2019 fez parte do elenco da novela ‘Prisioneira’ e, ainda na estação de Queluz de Baixo, integrou o elenco principal do projeto ‘Quero é Viver’.

Também contou com uma participação enquanto repórter convidado no programa de domingo do quarto canal, o ‘Somos Portugal’.

Hoje, com 42 anos, mostra-se a viver uma vida tranquila em Portugal.

Joana Balaguer

Nascida no Rio de Janeiro, vive em Portugal há 15 anos, desde 2008.

Após mudar-se para Lisboa esteve na telenovela portuguesa ‘Lua Vermelha’ (2008) e mais recentemente em ‘Amor Maior’ (2017).

Em 2009 começou a namorar com o empresário Paulo Miguel Palha de Souza, com quem casou em 2011 e teve dois filhos.

Celebrou recentemente 39 anos (no dia 12 de agosto) e, com a vida organizada em Portugal, não pensa regressar à terra natal.

De Sílvia Pfeifer a Tássia Camargo

Sílvia Pfeifer, de 65 anos, mudou-se para Portugal pela primeira vez em 2004 e desde então tem integrado vários projetos portugueses.

Também Úrsula Corona, Adriano Toloza e Tássia Camargo são outros exemplos da parceria de sucesso entre o Brasil e Portugal ao longo das últimas duas décadas.

