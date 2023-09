Costa anuncia devolução de propinas por cada ano de trabalho em Portugal

O primeiro-ministro anunciou que o Governo vai devolver o valor das propinas dos estudantes universitários, do ensino público, por cada ano de trabalho em Portugal.

O anúncio de António Costa foi feito durante a sua intervenção na Academia Socialista, na quarta-feira à noite, onde também revelou que serão feitas alterações ao IRS Jovem.

O valor corresponde a 697 euros anuais e também se aplicará a jovens que beneficiam da Ação Social Escolar.

Em relação aos mestrados, António Costa adiantou que o valor foi fixado nos 1.500 euros, por cada ano de mestrado concluído.

Sobre as alterações ao IRS Jovem, o primeiro-ministro explicou que "no primeiro ano de trabalho, o primeiro ano em que as pessoas declaram o seu rendimento, o IRS será zero e haverá total isenção de IRS para que todos possam começar o início da sua vida".

No segundo ano, prosseguiu, os beneficiários desta medida pagarão 25% do IRS que teriam que pagar, "no terceiro e no quarto só pagarão metade" e no quinto ano "pagarão 75% do imposto que teriam a pagar".

