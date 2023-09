Retomadas buscas por homem que desapareceu numa praia com bandeira vermelha em Gaia

As autoridades já retomaram as buscas para encontrar o homem, de 40 anos, que desapareceu, na quarta-feira, na praia de Lavadores, em Gaia, no distrito do Porto.

As operações contam com uma mota de água, vários meios terrestres e também se vai recorrer a um drone, segundo a Autoridade Marítima Nacional.

Nas buscas estão envolvidos elementos da Polícia Marítima das capitanias do Douro e de Aveiro, dos Sapadores Bombeiros de Gaia e da Estação Salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos da Foz do Douro.

O homem desapareceu depois de entrar no mar, desrespeitando a bandeira vermelha, terá embatido numas rochas e deixou de ser visto.

"Num primeiro momento, a nadadora salvadora fez-se ao mar, mas também ela foi vítima da forte ondulação e acabou por embater nas rochas, sofrendo ferimentos ligeiros nas pernas, tendo sido encaminhada para o hospital", disse o adjunto do comando da Capitania do Douro, à agência Lusa.

