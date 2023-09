Algum homem para assediar uma mulher iria beijá-la em público, perante um estádio cheio de gente e com as câmaras de TV a filmar? Se o homem quisesse mesmo seduzir a futebolista, não tentaria abordá-la numa situação e num local mais discretos?





A polémica sobre o beijo dado pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, à jogadora da seleção feminina de futebol do seu país Jennifer Hermoso, é um dos episódios mais tontos a que tenho assistido.

Como as imagens mostram, o homem estava eufórico com o triunfo da sua seleção, que acabava de vencer o campeonato do mundo, e, extravasando o entusiasmo, agarrou com as duas mãos a cabeça da jogadora e deu-lhe um rápido beijo nos lábios.

Nunca se viu na TV um beijo na boca tão pouco sensual, tão casto, tão assexuado.

Aliás, a jovem desvalorizou-o por completo: «Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo devido à imensa alegria de ganhar um Campeonato do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento com todas tem sido excelente e foi um gesto natural de afeto e gratidão. Ganhámos um Mundial e não nos vamos desviar do que é importante».

É certo que esta posição consta de um comunicado da federação espanhola, podendo ter sido previamente acertada entre o presidente e a jogadora. Mas ela subscreveu-a e não a desmentiu.

Só que os esbirros do politicamente correto e as organizações feministas não ficaram satisfeitos com a explicação.

Insistiram que o comportamento do presidente da federação fora «sexista» e «machista» - e até houve quem falasse em «assédio».

Ora, poupem-nos! Algum homem para assediar uma mulher iria beijá-la em público, perante um estádio cheio de gente e com as câmaras de TV a filmar? Se o homem quisesse mesmo seduzir a futebolista, não tentaria abordá-la numa situação e num local mais discretos? Haja Deus…

Aliás, o abraço entre Jenni e Rubiales, que precedeu o beijo, foi muito mais intenso, demorado e íntimo do que o beijo propriamente dito. Mas ninguém falou dele.

O politicamente correto está a tornar o ambiente na nossa sociedade irrespirável.

As relações homem-mulher são vistas de forma cada vez mais desconfiada e hostil. Tudo é motivo de polémica, de suspeita, de crítica, de ataque. Tudo é considerado assédio, sexismo, machismo. Só as relações homossexuais são bem vistas, porque - segundo os novos padrões - são livres, não são determinadas por convenções, e são corajosas, visto que as pessoas têm a ‘coragem de se assumir’.

Só a homossexualidade é politicamente correta - o resto é motivo de múltiplas dúvidas, reparos e processos de intenção. Se a presidente da federação fosse uma senhora, e tivesse dado o mesmo beijo, possivelmente teria sido considerado um gesto bonito e cheio de fervor patriótico. Assim, foi um ato horrível, altamente condenável.

Repito: a ideologia de género, as teorias feministas, as organizações LGBT, etc., estão a infernizar as relações na sociedade.

Curiosamente, as organizações que se dizem ‘feministas’ são cada vez menos ‘femininas’. As suas dirigentes e militantes fazem gala em não se arranjarem de forma feminina, preferindo vestir blazers à homem, envergar calças à homem, e cortar o cabelo curto, à homem. Qualquer dia será de bom tom deixarem crescer o buço para simular um bigode…

E as jogadoras de futebol, que praticam um desporto duro, de contacto, que endurece os músculos e desenvolve uma certa agressividade, obviamente potenciam o seu lado másculo. Também por isso o futebol feminino é tão propagandeado em certos meios.

Tenho escrito frequentemente sobre este tema e todos sabem o que penso: as jovens que gostam de jogar futebol, devem jogá-lo livremente. Mas não se diga que rapazes e raparigas gostam das mesmas coisas, que os gostos diferentes de uns e de outros são uma ‘construção social’. Dizê-lo resulta de um entorse ideológico que os factos contrariam.

Neste campo, tende a impor-se uma ditadura, uma nova inquisição - e ela está bem patente no comportamento da dita jogadora, Jennifer Hermoso.

Depois de, na hora, ter desvalorizado o facto - atitude que era, obviamente, a mais inteligente e sensata -, Jenni veio dizer vários dias passados o seguinte: «O meu sindicato FutPro, em coordenação com a minha agência TMJ, está encarregado de defender os meus interesses e ser o interlocutor sobre este assunto».

E a acompanhar esta mensagem vinha um comunicado do dito sindicato, onde se lia: «Apelamos ao Conselho Superior de Desportos para que, dentro das suas competências, apoie e promova ativamente a prevenção e a intervenção perante o assédio ou abuso sexual, o machismo e o sexismo».

Uma mulher que antes dissera que o gesto fora «mútuo» e «espontâneo», vinha agora juntar a sua voz a um sindicato que ameaçava o presidente da federação, usando as palavras da cartilha: ‘abuso sexual’, ‘assédio’, ‘machismo’ e ‘sexismo’.

Resulta evidente que Jenniffer Hermoso foi muito pressionada para mudar de opinião.

Se ela não se queixasse, os que a ‘defendiam’ ficavam sem argumentos. Faria algum sentido andarem uns a barafustar contra o beijo e a própria dizer que não tinha importância nenhuma? Portanto, massacraram-na e ela cedeu. Foi mais uma…

Luis Rubiales pode ser um traste. Pode ter sido inconveniente ao beijar a futebolista na boca. Mas o sindicato das jogadoras e todas as organizações que se associaram aos protestos fizeram muito pior: usaram despudoradamente a jovem como objeto de propaganda ideológica.

Até a FIFA, uma organização cuja história tem sido marcada por escândalos de corrupção, armou em guardiã da moral e suspendeu o dirigente espanhol.

Vivemos tempos tristes, marcados pela hipocrisia.

P.S. - Depois de toda esta polémica tonta - e quando este texto já estava escrito e paginado - surgiram imagens tiradas dentro do autocarro da seleção espanhola onde se vê Jenni Hermoso, radiante, a comentar com as companheiras o beijo do presidente da seleção e a compará-lo com um beijo dado por Casillas a Sara Carbonero, cuja imagem mostra no telemóvel. E as colegas, eufóricas, gritam em uníssono: «Beijo! Beijo! Beijo!». Mais cedo do que eu esperava, os factos deram-me razão.

