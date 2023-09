Cavaco lança apelo aos mais jovens e apresenta 'rentrée' política

«Espero que estas reflexões sobre a qualidade do sistema político e sobre a nossa integração europeia possam ser úteis, sobretudo para os mais jovens». Com estas palavras, Cavaco Silva apresenta a sua própria rentrée política.

No mesmo dia em que recomeçam os trabalhos no plenário da Assembleia da República, dia 15 de setembro, o ex-Presidente da República promete ser o protagonista do dia. Na linha do que fez no último ano político, Cavaco demonstra outra vez que está longe de se reformar, assumindo as críticas à forma de governar de António Costa.

Em O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar, o antigo Presidente e chefe do Governo propõe-se dar uma lição que começa com a definição das funções de um primeiro-ministro, passa por explicar como se dirige um Conselho de Ministros, revela como se fazem remodelações e detalha o valor da palavra pública e da atitude de um chefe de Governo.

Numa parte do texto a que o Nascer do SOL teve acesso, Cavaco explica que é com os jovens que está preocupado e justifica a oportunidade deste livro dizendo que «quanto mais esclarecidos e exigentes forem os jovens, melhores garantias temos de regeneração política». Preocupações que Cavaco já exprimiu nos últimos meses e que agora apresenta em livro.

