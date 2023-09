Novo rosto, o mesmo projeto

Na próxima semana, o Nascer do SOL surgirá com um rosto diferente. O novo grafismo tem assinatura do espanhol Javier Errea, autor do projeto original do jornal i e de inúmeros jornais e revistas pelo mundo fora. Em simultâneo, passará a incluir semanalmente um novo produto editorial da Newsplex, de cariz económico e que pensa Portugal de um modo estrutural e no longo prazo, dirigido por Luís Ferreira Lopes.

O site também será objeto de remodelação.

As mudanças coincidem praticamente com o 17.º aniversário do jornal, que constitui um milagre no panorama jornalístico português: raramente uma publicação foi objeto de tantas tentativas de silenciamento, por razões políticas e não só, praticamente desde a fundação, em 2006.

O mundo muda, o país muda, e os jornais têm permanentemente de se atualizar. O segredo é fazerem-no sem perder a identidade. Tendo desde o ano passado novos sócios e uma nova administração, o Nascer do SOL permanece fiel à sua matriz: incómodo sem ser destrutivo, influente sem ser institucional, ousado sem ser irresponsável, politicamente incorreto.

Como tem acontecido desde o primeiro número, continuamos a contar com o apoio dos leitores, que são a nossa razão de existir.

