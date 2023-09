90 anos de André Jordan

André Jordan é um brasileiro nascido na Polônia com mais de meio século de vida em Portugal, com passagens profissionais nos EUA e Argentina.

Esta singular personalidade chegou ao Brasil criança, na guerra mundial, com seus pais, sendo o pai, Spitzman Jordan, um empreendedor que logo se tornou referência no imobiliário, banqueiro e homem de sociedade. Até hoje, o Rio e São Paulo têm a marca de seus empreendimentos, como o Esplanada, em São Paulo, e o Chopin, no Rio. André teve uma grande escola, pois começou a trabalhar com o pai aos 18 anos. Completou sua formação nos EUA, na importante empresa Levitt&Sons e no Reino Unido como diretor da Bovis .

Em 1970, estando em Portugal para cuidar de negócios deixados pelo pai, apaixonou-se e ficou. Em poucos anos ganhou musculatura empresarial, conceito e amizades, que lhe permitiram lançar a icónica Quinta do Lago, até hoje referência no golf, hotelaria e residências de turismo no sul da Europa. Uma verdadeira epopeia, interrompida pelo movimento dos cravos e logo que possível retomada. Depois recuperou Vilamoura, associado a bancos que assumiram o empreendimento, tornando-o um segundo sucesso no Algarve, sempre com a sua assinatura. Por fim, o maior projeto de residências com golf e natureza, a 20 minutos do centro de Lisboa, Belas Clube de Campo, um complexo com mais de mil unidades de alto nível, muitas de brasileiros que têm buscado abrigo em Portugal.

Agora, aos 90 anos, sendo que mais de 50 em Portugal, André não deixa de ser brasileiro, tendo sido por 20 anos cônsul honorário do Brasil no Algarve. É reverenciado na Polónia, sendo responsável por bela homenagem a três poloneses que ajudaram seus compatriotas que fugiam do nazismo. Em Portugal, é tido como ‘o pai do turismo’, pois foi o pioneiro a atrair personalidades de todo mundo para fixarem o veraneio na Quinta do Lago, onde estão residências entre as melhores em toda a Europa. Fez escola na atração que Portugal hoje exerce em milhares de aposentados abastados com imóveis na região de Lisboa e no Algarve. Tem filhos e netos portugueses. A irmã, Aniela Jordan, é referencia no Brasil como produtora de eventos culturais.

Personalidade multifacetada, é escritor com boa obra opinativa e de memórias, entre os pioneiros na Bossa Nova no Rio, quando conviveu e apoiou os grandes de sua época. Também dotado de sensibilidade social, é membro de entidade inglesa ligada à Casa Real, que financia estudos para estudantes carentes de dezenas de países.

Um exemplo de empreendedor, que enfrentou batalhas e venceu a guerra!!!

