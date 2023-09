Autárquicas de 2025 já 'mexem' nos partidos

As corridas às estruturas locais dos dois maiores partidos estão ao rubro, porque são os novos dirigentes que terão uma voz ativa na escolha dos candidatos às autárquicas de 2025. E as inelegibilidades ajudam à ‘festa’.





Eduardo Vítor Rodrigues atingiu o limite de (três) mandatos e não vai poder recandidatar-se à presidência da Câmara de Gaia nas eleições autárquicas de 2025. O até há bem pouco tempo vice-presidente da Câmara, Patrocínio Azevedo, apanhado nas malhas da Operação Babel – ficando em prisão preventiva e tendo renunciado ao mandato –, está fora de causa e os nomes de quem mais se fala como eventuais candidatos pelo PS passaram a ser os do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, e o presidente do conselho de administração das Águas de Gaia, Miguel Lemos – filho do histórico socialista José Lemos, com quem António Costa terá passado as férias de verão em Ibiza.

O Nascer do SOL apurou que Eduardo Vítor Rodrigues apoia a candidatura do secretário de Estado de Ana Catarina Mendes, ao lado do qual esteve, aliás, esta semana, numa conferência dedicada ao Pacote Mais Habitação, com a ministra Marina Gonçalves. João Paulo Correia foi um dos oradores convidados, a par da ministra da Habitação e do presidente da Câmara de Gaia.

Penafiel: presidentes disputam concelhia do PSD

O caso de Gaia é apenas um dos vários exemplos das movimentações que se multiplicam de norte a sul do país e que estão a agitar as hostes locais (concelhias e distritais) dos dois maiores partidos.

Em Penafiel, por exemplo, disputam-se este sábado as eleições para a concelhia sociais-democratas, com uma guerra de ‘presidentes’. De um lado, está o atual presidente da Câmara, Antonino Sousa, que não pode recandidatar-se e quer passar a Câmara ao seu atual número dois e vice-presidente da autarquia, Pedro Cepeda. Do outro, está o antecessor de Antonino na presidência da Câmara, Alberto Santos, que quer voltar a concorrer ao cargo nas próximas eleições autárquicas.

Entretanto, no PS, o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, que anunciou em entrevista ao Nascer do SOL a sua candidatura à federação distrital de Lisboa, deverá mesmo suceder a Duarte Cordeiro à frente da FAUL. Ricardo Leão colhe a esmagadora maioria dos apoios dos militantes socialistas, devendo apresentar-se na corrida com lista única ou, na pior das hipóteses, contar com a oposição marginal do grupo de seguidores de Daniel Adrião.

