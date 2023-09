Este País não é para Portugueses

por Daniel Bessa de Melo

Advogado da Cerejeira Namora, Marinho Falcão

Em mais uma das suas derivas, o Partido Socialista anunciou recentemente a ambição de encher as fileiras do exército com estrangeiros.

A proposta não choca tendo em conta a política dos nossos governantes. Com um silêncio conivente da generalidade dos partidos, gradualmente Portugal torna-se num país onde o recurso a estrangeiros é a solução para os penosos trabalhos supostamente inconciliáveis com a dignidade dos portugueses - e assim chegamos a uma realidade em que quem colhe os frutos da terra são estrangeiros, tal como quem nos traz a comida, nos serve à mesa e nos leva a casa. Por enquanto o Governo ainda não prometeu a cada família o seu próprio estrangeiro para as lides domésticas, mas o projeto-lei estará certamente no prelo.

Em contraste, a geração convencida de que a educação é a chave para o sucesso, apercebeu-se que apenas encontrará o prometido retorno além-fronteiras. Qualquer um que se desprenda dos seus preconceitos adivinhará o problema estrutural: atraímos trabalho mal remunerado e afastamos trabalhadores qualificados; somos o oásis de quem vem das partes inglórias do mundo enquanto tornamos Portugal num projeto de vida malogrado para quem aqui nasceu.

Identificado o problema, assumir-se-ia que os nossos governantes se empenhariam na sua resolução.

Os economistas concordarão que o motor do progresso económico é a inovação. Portugal, porém, não é um tubo de ensaio no qual se promove a ambição e o empreendedorismo. Antes, vivemos sob o culto da mediocridade e da mesquinhez: o sucesso alheio não é fonte de inspiração, mas motivo de rancor; o êxito resulta de um gentil conluio de forças ocultas ao passo que o insucesso é atribuível a terceiros.

Acresce a manifesta ineptidão da nossa classe empresarial - ainda que a falta de qualificações académicas se possa desculpar, persiste entre os nossos empresários uma profunda aversão ao investimento do capital e à modernização das empresas, optando-se antes por se esbanjar os lucros em demonstrações rudimentares de riqueza, em atividades ufanas típicas de nouveau riche. Sabemo-lo da experiência prática: há quem não renuncie aos prazeres idílicos da vida para salvar a sua empresa da insolvência, quem se contenta com o Sol de bandeja em vez de perseguir o desenvolvimento, quem não progrediu dos tempos em que ainda havia licenças administrativas para a posse de isqueiros.

Num mercado livre este tipo de parasitismo que acometeu economias durante séculos - e o emprego extrativo, precário e mal remunerado que ele gere - tombaria diante a concorrência existe, mas o Governo opta por resguardá-lo das ingerências destrutivas do progresso económico.

De que forma? Cedendo ao lobbying da hotelaria e da restauração na facilitação da entrada de imigrantes, pouco familiarizados com a legislação laboral. Encobrindo a desordem humanitária em que se transformou o Alentejo, onde empresas de trabalho temporário dão cobertura a situações de verdadeira exploração laboral de migrantes enquanto proprietários de plantações e estufas alegam uma inaudita boa-fé. Instituindo na função pública o trabalho de recrutamento de estrangeiros - vulgo negreiro - ao mesmo tempo que a FRETILIN (que, ao que se sabe, não é um partido de extrema-direita) pede a suspensão da entrada de timorenses em Portugal.

Poucas dúvidas haverá que esta política desenfreada de imigração, como é expetável num país há várias décadas guiado pelo lema de que o lucro é privado e o prejuízo é público, serve um núcleo reduzido de interesses.

Travestida de humanismo e de tolerância, blindada por uma esquerda emaranhada em polémicas fúteis e por uma direita captada por interesses setoriais, esta política vem transformar o mercado de trabalho português num sistema de castas, fazendo aumentar as clivagens sociais entre a população autóctone que realiza um trabalho intelectual e o estrangeiro que se presta ao trabalho manual.

O trabalhador português que insiste em realizar ofícios indignos do seu nobre sangue, subitamente aberto a uma concorrência com pessoas dispostas a aceitar um trabalho mais árduo por um salário menor, perde poder negocial.

Empresas ineficientes que o mercado teria eliminado subsistem cadavericamente através de formas locais de outsourcing ou mendigando por fundos europeus. A inovação e o desenvolvimento de novas técnicas são inexistentes, já que o decréscimo do valor do trabalho provocado pelo aumento artificial da oferta torna-os desnecessários; o acesso a mão-de-obra barata ridiculariza qualquer tentativa de renegociação dos termos contratuais e a baixa escolaridade de grande parte dos imigrantes adia o desenvolvimento tecnológico.

Enquanto isso exportamos a geração mais qualificada, já que a nossa economia assente na servitude (não só aos turistas) e na captação de trabalho não qualificado dificilmente se compadece com a vida digna que esta geração justificadamente reclama. Em suma fazemos tudo aquilo que atenta contra a lógica económica.

