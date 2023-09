20 mil candidatos para 10 mil vagas

Mais de 20 mil alunos candidataram-se à segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que terminou na terça-feira e para a qual foram disponibilizadas apenas 10 mil vagas.

Segundo a Direção-Geral do Ensino Superior, 20.574 estudantes apresentaram a sua candidatura – um número próximo do registado na segunda fase do concurso no ano passado. Após serem colocados 49.438 alunos na primeira fase, as universidades e institutos politécnicos têm agora 9.952 vagas, a maioria resultantes das vagas sobrantes (5.212) e outras 4.740 das vagas libertadas por alunos que, mesmo tendo sido colocados, não se chegaram a matricular.

De acordo com os dados, a maioria dos lugares disponíveis é em institutos politécnicos, com cerca de 6.600 vagas. Já as universidades disponibilizam cerca de 3.300 vagas.

Além disso, a maioria dos cursos com médias de entrada mais elevadas voltam a abrir vagas nesta 2.ª fase, mas em muitos casos há apenas um ou dois lugares.

Em agosto, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) revelava que os cursos com média mais elevada na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2023 «não destoavam face aos anos anteriores», com Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho - com média de 18,86 valores – e Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto – com média de 18,68 –, no topo da lista. Engenharia e Gestão Industrial, Arquitetura, Bioengenharia ou Línguas e Relações Internacionais estão também entre as licenciaturas com nota de entrada mais elevada. Ao todo, 14 cursos registaram uma média superior a 18 valores. Relativamente às áreas de Economia, a média de entrada mais alta pertence ao curso de Gestão da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, com 17,9 valores.

Os resultados serão conhecidos em 17 de setembro. Recorde-se que há ainda uma terceira fase, que termina no final do mês.

