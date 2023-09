Por que não se calam?

Aliás, a necessidade de Marcelo insistir que não há qualquer «querela» com o primeiro-ministro é tão eloquente como o silêncio de Costa ou frases do género «cada um no seu galho».





Ficou célebre a frase do Rei Juan Carlos, de Espanha, durante a XVII Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, em 2007, «Por qué no te callas?» dirigida ao então Presidente Hugo Chávez, da Venezuela, que não parava de interromper o primeiro-ministro espanhol à data, José Luís Zapatero.

A reprimenda correu mundo, como não podia deixar de ser – a reunião estava a ser gravada pelas câmaras de televisão e transmitida para os Estados-membros (uns em direto e na íntegra, como o país anfitrião, o Chile, outros em diferido e apenas em resumo, como em Portugal e em Espanha).

Esta semana, por cá, a questão que marcou a agenda político-mediática foi o silêncio de António Costa na reunião do Conselho de Estado – ou melhor, na continuação da reunião do conselho consultivo do Presidente da República iniciada antes das férias e interrompida pela necessidade de o primeiro-ministro se ausentar para poder viajar a tempo de assistir na Nova Zelândia à estreia da Seleção nacional no Campeonato Mundial de Futebol Feminino.

A reunião não foi gravada pelas câmaras de televisão, como nenhum Conselho de Estado o é, mas não tardou a saber-se o que lá se passara, incluindo os tempos das intervenções de cada um dos participantes.

Com o ênfase particular naquele que estivera na origem da sua convocatória: o primeiro-ministro.

António Costa entrou mudo e saiu calado. Zero, nada, nem pio.

O Presidente Marcelo, em nome de todos os ilustres membros daquele órgão por si presidido, podia ter feito de Juan Carlos e perguntar-lhe «Por que não falas?».

Não o fez, antes veio esclarecer a posteriori e em público que António Costa o informara previamente de que não pretendia usar da palavra, pelo que, ouvidos os conselheiros de Estado, usou o Presidente da palavra para uma intervenção final e conclusiva da reunião.

Longe vão os tempos em que os conselheiros de Estado nem se atreviam a comentar as reuniões do conselho consultivo do Presidente da República e muito menos diziam o que lá se tinha passado, nem precisando de invocar as normas legais que fixam em décadas a obrigatoriedade de reserva, e não divulgação, das respetivas atas.

Era impensável. Nem no tempo de Cavaco Silva, nem no de Jorge Sampaio, de Mário Soares ou de Ramalho Eanes.

Agora, sabe-se tudo quase em simultâneo. Aliás, em relação ao silêncio do primeiro-ministro, se o Presidente o confirmou, já o próprio gabinete de S. Bento o pré-anunciara.

As relações entre o chefe de Estado e o do Governo, por mais que eles até digam o contrário, chegaram a um ponto de não retorno.

Aliás, a necessidade de Marcelo insistir que não há qualquer «querela» com o primeiro-ministro é tão eloquente como o silêncio de Costa ou frases do género «cada um no seu galho».

Quando tomou posse do seu segundo mandato, Marcelo prometeu romper com a tradição dos seus antecessores em Belém, mas, como se vê, vai afinal pelo mesmo caminho.

Quando foi empossado como chefe deste último Governo, António Costa também prometeu «diálogo» e «humildade democrática» para «reconciliar os portugueses com as maiorias absolutas», mas, como também está mais do que visto, é o que é.

As relações de Eanes com Soares, de Soares com Cavaco, de Sampaio com Santana ou de Cavaco com Sócrates foram incomparavelmente mais conflituosas do que as de Marcelo com Costa. Mas um como o outro dão cada vez menos mostras de tolerância, complacência ou cedência.

Marcelo e Costa são dois políticos com vasta experiência, enorme habilidade e maior capacidade de adaptação às circunstâncias.

E são ambos incapazes de ficar à sombra da bananeira ou de comer e calar.

Não se calam nem com os seus silêncios, um e outro.

E a conversa entre ambos já não tem como não azedar.

