Já se passaram quase 15 anos, e as Conferências do Estoril sempre foram um verdadeiro alerta. Um lugar de aviso. Uma janela para o futuro.





por Carlos Carreiras

As Conferências do Estoril voltaram para ficar. O evento vai passar a realizar-se num formato anual, na Nova SBE, casa da iniciativa, em parceria com a Nova IMS, a Câmara Municipal de Cascais e o Turismo de Portugal.

Sob o tema Re-humanizar o mundo, decorreu, no passado dia 1 e 2 de setembro a 8.ª edição das Conferências do Estoril 2023. Uma oitava edição de um desafio que procura soluções locais para problemas globais. Inspiradora e plena de propostas exequíveis, estas sessões deixam bem patente a necessidade de todos nos comprometermos nesta missão urgente.

Em Cascais temos estado envolvidos nestas conferências desde o seu início. Já se passaram quase 15 anos e ao longo de todo este tempo, as Conferências do Estoril sempre foram um verdadeiro alerta. Um lugar de aviso. Uma janela para o futuro. Mas também um espaço que nos convoca à ação. Que nos diz, a todos, sejam políticos, professores, empresários ou intelectuais, mas sobretudo, aos jovens, que temos de agarrar o futuro, nas nossas próprias mãos.

Tal como referiu o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que também marcou presença, é fundamental haver «novas lideranças, inspiradoras para um mundo em constante mudança geopolítica, económica, social, científica e tecnológica, e que as gerações mais jovens tenham um papel de destaque nessa mudança».

Trazer a geração do propósito e inspirar todos os que desejam criar um impacto significativo e impulsionar o mundo para a frente, criando uma comunidade ativa e mundial de cidadãos globais dispostos a assumir a liderança para a ação, é crucial.

Capacitar as gerações mais jovens a discussões de alto nível e estabelecer as conexões entre todos os envolvidos para um diálogo intergeracional para encontrar, em conjunto, possíveis soluções e planos de ação para uma implementação posterior. Através da construção de ligações, do envolvimento com parceiros, alunos e stakeholders, as Conferências do Estoril pretendem moldar o futuro da próxima geração, capacitando a Geração Z para assumir a liderança e tornar o mundo um lugar melhor.

Não são um destino: são um caminho. Até porque no fim saímos sempre com mais questões do que aquelas que trazíamos. As Conferências são de todos os que, independentemente da língua, do credo ou da nação, sentem e vivem o mundo como nós o sentimos, como nós o vivemos, a partir da identidade de cada um. São um espaço de convergência. Confrontam-nos com a dureza do realismo.

Perceber o que se está a passar no mundo é cada vez mais decisivo para sobreviver à dinâmica de transformação acelerada que varre as nossas sociedades. Isto é válido para os países, para as empresas e para os indivíduos.

Na era da conectividade absoluta e da disrupção tecnológica, a regra é a da imprevisibilidade. O domínio da informação é a chave do sucesso.

Um país que debate com pluralismo. Que pensa fora da caixa. Que faz a ponte entre todas as geografias. Este é o posicionamento que define Portugal como ator insubstituível no concerto das nações.

É decisivo que os jovens percebam que o poder não está no que já foi feito, mas sobretudo no que se propõem fazer para tornar a nossa Cascais, o nosso país e o nosso mundo um lugar melhor, mas muito melhor. Até porque estes são tempos muito complexos. Guerras, migrações forçadas, emergência climática, crise energética, escassez alimentar, retrocesso democrático, deglobalização, inflação e carestia de vida.

Neste tempo de incerteza, ou vencemos juntos ou falhamos cada um por si. Tal como referiu Mohamed El Baradei, um dos prémios Nobel que faz parte da família das Conferências do Estoril.

Confio que nesta civilização universal de homens e mulheres que se compreendem na linguagem da liberdade, falhar cada um por si nunca será uma opção.

Criar um futuro de Esperança é o nosso sonho. Re-humanizar o nosso mundo é a nossa visão. Criar Respostas Locais para Desafios Globais é a nossa missão.

