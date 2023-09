Nicki Minaj vai apresentar os VMAs

A edição deste ano terá atuações de Demi Lovato, Karol G, do italiano Måneskin e da bois band de K-Pop Stray Kids.





A cerimónia dos VMAs de 2023, no dia 12 de setembro na Nova Jersey, vai ser apresentada por Nicki Minaj. Além das suas funções de apresentadora, também apresentará o seu mais novo single, “Last Time I Saw You” pela primeira vez.

Desde 2010, a rapper ganhou um total impressionante de 25 nomeações, com seis indicações apenas neste ano. Alguns dos prémios a que concorre incluem Melhor Hip Hop, Vídeo do Ano e Artista do Ano.

No ano passado, a cantora de 40 anos, recebeu uma homenagem especial, o “Michael Jackson Video Vanguard Award”, que a MTV concede a artistas pelas suas contribuições excecionais e profundo impacto nos videoclipes e na cultura popular.

A edição deste ano terá ainda atuações de Demi Lovato, Karol G, do italiano Måneskin e da bois band de K-Pop Stray Kids.

