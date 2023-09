Rui Gomes substitui Domingos de Andrade na TSF

Domingos de Andrade vai deixar a direção da TSF e será substituído pelo jornalista Rui Gomes, o novo diretor-geral da rádio do Global Media Group.

“Abraço este projeto pela oportunidade que me foi dada em participar e liderar um dos principais pilares, daquele que estou certo, será o mais ambicioso projeto de relançamento e reforço de um Grupo de Media nos últimos anos em Portugal”, diz Rui Gomes em comunicado.

Deixando a garantia de que este é “um projeto com os olhos postos não só no mercado nacional, mas também em todo o espaço da língua portuguesa. No caso concreto da TSF, o investimento terá como foco o seu reforço em todas as áreas com vista à sua modernização, crescimento e honrando um percurso de uma marca de que todos nos orgulhamos”.

Rui Gomes é profissional há cerca de 40 anos e esteve 15 anos na TSF.

Recorde-se que foi também vogal da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), indicado pelo PS, função à qual renunciou em fevereiro de 2017.

Os comentários estão desactivados.