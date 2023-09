Antony afastado por tempo indeterminado do Manchester United

Antony foi afastado, por tempo indeterminado, pelo Manchester United na sequência das acusações de violência doméstica feitas pela ex-namorada.

“O Manchester United está a par das alegações que recaem sobre Antony. Os jogadores que não participaram de partidas internacionais voltam aos treinos na segunda-feira.Porém, foi acordado com Antony que ele adiará o seu regresso até novo aviso, a fim de responder às acusações”, informou o clube em comunicado.

Acrescentando ainda que condenam atos de violência e abuso.

O jogador brasileiro já reagiu nas redes sociais a esta medida, sublinhando que a decisão foi tomada em conjunto.

“Cheguei a um acordo com o Manchester United para me ausentar enquanto respondo às acusações contra mim. Foi uma decisão mútua para evitar qualquer distração nos meus companheiros e uma controvérsia desnecessária no clube”, garantiu o avançado.

