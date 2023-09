Artistas do Stop voltam a manifestar-se a 22 de setembro

Artistas e músicos arrendatários do centro comercial Stop, no Porto, vão voltar a manifestar-se no dia 22, na Avenida dos Aliados.

Os manifestantes vão protestar contra o despacho da Câmara Municipal de cessação de utilização do edifício, foi anunciado esta segunda-feira.

Os artistas daquele espaço salientam também que a petição "Em Defesa dos Músicos do CC Stop, do Porto, da Cultura e da Transparência no Processo Urbanístico", lançada em 28 de agosto, conta já com 5.700 assinaturas, número que "dá um reforço extra de apoio por parte da opinião pública", pode ler-se no comunicado.

Esta petição conta com o apoio de "nomes relevantes nas mais diversas áreas", entre os quais destacam Sérgio Godinho, Manuela Azevedo e Martim Sousa Tavares, entre outros.

"Aguardamos, entretanto, o desenrolar das negociações entre os proprietários de várias das frações do edifício e a Câmara Municipal do Porto, na esperança de um acordo que possa manter a atividade do CC Stop, dentro dos trâmites legais necessários", pode ler-se no comunicado.

O grupo reforça ainda a importância do Stop enquanto espaço de valor cultural incontornável, bem como local de trabalho de mais de 500 músicos.

