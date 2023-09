Nível da água começa a descer nas áreas afetadas por inundações na Grécia

O nível da água nas zonas inundadas na Grécia começou a baixar, uma semana depois de a tempestade Daniel ter atingido a região.

Estas inundações provocaram pelo menos 15 vítimas mortais e muitos desaparecidos.

O volume de água que recua é direcionado para o norte e para o Vale do Tempe, o que deixou as autoridades em alerta para evitar que novas inundações ocorram naquela região.

A capital da Magnésia, Volos, ainda não tem abastecimento de água potável pelo sétimo dia consecutivo, enquanto milhares de pessoas estão isoladas na península de Pelion, sem água e eletricidade.

Desde terça-feira da semana passada, mais de 4.500 pessoas foram resgatadas, segundo o Corpo de Bombeiros.

A tempestade Daniel está a ser descrita pelos especialistas como um "fenómeno extremo em termos de quantidade de água que caiu".

Este fenómeno atingiu a Magnésia na segunda e na terça-feira, em especial a sua capital, a cidade portuária de Volos, e as aldeias do Monte Pelion, antes de afetar as localidades em torno de Karditsa e Trikala na quarta-feira.

A intempérie ocorreu semanas depois dos incêndios florestais devastadores que este verão mataram pelo menos 26 pessoas no país.

