Nove detidos na Operação "Noite + Segura"

O Comando Territorial de Lisboa, através do Destacamento Territorial de Mafra, no sábado, realizou várias ações de fiscalização em estabelecimentos de diversão noturna, no concelho de Mafra,

A operação denominada “Noite + Segura”, teve como principal objetivo a prevenção da criminalidade associada aos espaços de diversão noturna, como a detenção de armas proibidas, tráfico de estupefacientes, condução sob o efeito de álcool e de substâncias psicotrópicas.

Desta ação policial, destacam-se nove homens detidos, com idades entre os 25 e 42 anos, por condução sob o efeito do álcool e por condução sem habilitação lega.

Dois cidadãos estrangeiros foram notificados para comparecer no SEF, por suspeita de permanência irregular em Território Nacional e há ainda registo da elaboração de 31 autos de contraordenação aos estabelecimentos fiscalizados, relacionadas com higiene e segurança alimentar, lei do tabaco e direitos de autor.

Foram apreendidas nove doses de haxixe, duas doses de cocaína e 405 euros em raspadinhas.

Os nove detidos foram presentes, esta segunda-feira, no Tribunal Judicial de Mafra, para aplicação das medidas de coação.

