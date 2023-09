Imóveis da PSP e GNR podem servir para alojar estudantes

O ministro da Administração Interna afirmou esta segunda-feira que vai reavaliar imóveis pertencentes à PSP e à GNR, que poderão gerar soluções de alojamento para estudantes filhos de elementos das forças de segurança.

"Está previsto reavaliar o património existente [da PSP e da GNR] que hoje não tem procura, para efeitos de conversão para alojamento para estudantes filhos de militares da Guarda ou de agentes da PSP", disse José Luís Carneiro após visitar alojamentos para filhos das forças de segurança que estão a estudar na cidade de Coimbra.

Foi também avançada como possibilidade a alienação de imóveis que não tenham procura, "com o resultado dessa alienação ser utilizado para reinvestir em recuperação de outro edificado, em outras regiões do país, ou em construção nova, em função das necessidades diagnosticadas pelos serviços sociais".

Segundo o ministro, há "antigos edifícios que foram utilizados para alojamento para polícias e que hoje já não têm procura de polícias" e que poderão ser "transformados em alojamentos para estudantes ou até, eventualmente alienados".

José Luís Carneiro reafirmou a intenção de assegurar mais 1.500 alojamentos para militares da GNR, agentes da PSP e seus familiares até 2026, com um investimento global de 60 milhões de euros, dos quais 40 milhões de euros com origem no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No país, a PSP e GNR têm "mais de 550 alojamentos disponíveis" que servem este propósito, disse o ministro.

