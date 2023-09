Autoridades recuperam quadro de Van Gogh roubado em 2020

O quadro foi recuperado pelas autoridades com a ajuda do detetive Arthur Brand, especializado em obras de arte.





Roubado em março de 2020, de um museu de Amesterdão em maio de 2020, no início do primeiro confinamento da pandemia de covid-19, o quadro de Van Gogh "O Jardim do Presbitério Nuenen na Primavera", foi recuperado esta semana e devolvido ao proprietário.

O quadro foi recuperado pelas autoridades com a ajuda do detetive Arthur Brand, especializado em obras de arte, que tomou posse da pintura desaparecida na segunda-feira, em Amesterdão, embrulhada em plástico protetor, dentro de uma fronha, num saco azul de ráfia do Ikea, conforme as imagens de um pequeno vídeo, descrito pela AFP.

"Confirmar que era realmente o Van Gogh roubado foi um dos melhores momentos da minha vida", confessou o detetive à agência francesa.

Arthur Brand, conhecido como "o Indiana Jones do mundo da arte", afirmou que a devolução surge na sequência dos frequentes apelos feitos por si e pelas autoridades.

"O Jardim do Presbitério Nuenen na Primavera" tem um valor estimado entre os três e os seis milhões de euros.

O quadro foi roubado do Museu Singer Laren, em Amesterdão, na noite 30 de março de 2020, dia de aniversário de Vincent Van Gogh, quando aí se encontrava exposto, cedido pelo Museu Groningen.

Os comentários estão desactivados.