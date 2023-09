Incêndio destruiu oficina de automóveis na Trofa

Um incêndio destruiu uma oficina de reparação de automóveis e provocou um ferido ligeiro, esta terça-feira de madrugada, na Trofa. As chamas destruíram pelo menos 15 viaturas.

As causas do incêndio, que deflagrou cerca das 3h, estão ainda a ser apuradas. No combate às chamas estiveram os bombeiros voluntários da Trofa, Santo Tirso, Tirsenses, Vila do Conde, Leixões, Famalicão e Famalicenses.

Após a extinção do fogo, alguns operacionais mantiveram-se no local por prevenção, segundo a agência Lusa.

