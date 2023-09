Montenegro defende valorização dos professores no arranque do ano letivo

O presidente do PSD deixou uma “palavra de incentivo” aos alunos.





O presidente do PSD, Luís Montenegro, assinalou esta terça-feira, o arranque do ano letivo com uma "palavra de incentivo" aos alunos e um agradecimento aos professores que "precisam de ser valorizados e respeitados".

"No arranque do ano letivo, uma palavra de incentivo aos alunos que começam uma nova fase da sua vida. Um agradecimento aos professores que diariamente com trabalho ajudam a formar uma geração, e que precisam de ser valorizados e respeitados. E aos pais, uma palavra de esperança", escrevei na rede social X (antigo Twitter).

No arranque do ano letivo, uma palavra de incentivo aos alunos que começam uma nova fase da sua vida. Um agradecimento aos professores que diariamente com trabalho ajudam a formar uma geração, e que precisam de ser valorizados e respeitados. E aos pais, uma palavra de esperança. — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) September 12, 2023

O ano letivo 2023/2024 arranca a partir de hoje para cerca de 1,3 milhões de alunos do 1.º ao 12.º ano, mas muitos não terão ainda todas as disciplinas por faltarem professores nas escolas.

No final da semana passada, mesmo depois de terem sido colocados quase três mil docentes, as escolas tinham ainda cerca de 1.300 horários vazios e, na segunda-feira, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) falava em mais de 100 mil alunos sem professor.

A escassez de professores poderá não ser, no entanto, o único fator a deixar os alunos sem aulas, prevendo-se que o ano letivo arranque da mesma forma que terminou o anterior, com a forte contestação dos profissionais das escolas.

Os comentários estão desactivados.