Visita de Kim Jong-un à Rússia revela "importância estratégica" de laços

"A sua primeira visita ao estrangeiro, após a crise global de saúde pública, é uma manifestação clara da vontade do Partido dos Trabalhadores da Coreia e do Governo da República Popular Democrática da Coreia a dar prioridade à importância estratégica das relações entre a RPDC e a Rússia", afirmou a KCNA.





O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, confessou que a sua visita à Rússia destaca a "importância estratégica" dos laços entre as duas nações.

"A sua primeira visita ao estrangeiro, após a crise global de saúde pública, é uma manifestação clara da vontade do Partido dos Trabalhadores da Coreia e do Governo da República Popular Democrática da Coreia [RPDC, nome oficial da Coreia do Norte) a dar prioridade à importância estratégica das relações entre a RPDC e a Rússia", afirmou a KCNA.

Esta agência de notícias estatal norte-coreana revelou ainda que Kim fez o comentário na estação de Khasan, a primeira paragem em território russo.

O comboio onde viaja Kim chegou a Khasan às 6h de terça-feira, informou o meio de comunicação, e foi recebido com um tapete vermelho, uma guarda de honra, uma orquestra militar e a presença, entre outras autoridades, do Ministro dos Recursos Naturais da Rússia, Alexandr Kozlov.

A agência indicou que Kim "partiu para o seu destino recebendo uma calorosa despedida das autoridades russas", sem especificar qual era o destino.

Os comentários estão desactivados.