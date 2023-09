Coreia do Norte lança dois mísseis balísticos para o Mar do Japão

A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos que caíram no Mar do Japão, informou a Guarda Costeira japonesa, citando o Ministério da Defesa de Tóquio, e pediu aos navios ao redor da costa japonesa que tomem cuidado com a queda de objetos.

O porta-voz japonês, Hirokazu Matsuno, informou aos jornalistas que os mísseis "parecem ter caído fora da zona económica exclusiva do Japão".

"As nossas forças armadas reforçaram a sua vigilância em antecipação a outros lançamentos, ao mesmo tempo que permanecem prontas para intervir em estreita colaboração com os Estados Unidos", referiram os militares sul-coreanos

Esta ofensiva acontece durante o líder Kim Jong-un está na Rússia para um encontro com o Presidente Vladimir Putin.

As agências de notícias oficiais russas avançaram que Putin e Kim já se encontraram, com um aperto de mão, na base espacial de Vostochny, na região de Amur, no extremo leste da Rússia.

