PS critica discurso de von der Leyen

Pedro Marques lamenta que haja "total ausência de preocupação" com crise do custo de vida.





O eurodeputado socialista Pedro Marques criticou, esta quarta-feira, o discurso da presidente da Comissão Europeia, ao dizer que lhe faltou preocupação com quem mais sofre com o aumento do custo de vida

"Acho que o discurso é politicamente significativo no que tem e no que não tem", disse Pedro Marques, no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo (França).

Para o eurodeputado socialistas, a intervenção de de Ursula von der Leyen fica marcada pela "total ausência de preocupação com os que estão a sofrer com a crise do custo de vida, dos que estão a sofrer com o aumento do custo da habitação".

"Para nós é muito preocupante essa ausência da dimensão social", defendeu, acrescentou.

