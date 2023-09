Uma avioneta realizou uma aterragem de emergência, esta quarta-feira, numa estrada de terra, junto à praia, entre Cortegaça e Maceda, em Ovar.

O alerta, segundo o Correio da Manhã, foi dado por volta das 13h30 e o piloto escapou ileso da manobra e não há registo de feridos

No local, está a Polícia Marítima do Porto, as Autoridades da Aeronáutica e os Bombeiros de Esmoriz

