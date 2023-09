Incêndio em prédio de habitação no Vietname provoca 56 mortos

Proprietário do edifício foi detido.





Um incêndio num edifício em Hanói, capital do Vietname, provocou 56 mortos, confirmaram as autoridades vietnamitas.

“Cinquenta e seis pessoas morreram e 37 ficaram feridas", lê-se num comunicado emitido pela polícia à imprensa, que adiantava ainda que pelo menos 39 das vítimas mortais foram “identificadas”.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas segundo a imprensa internacional o proprietário do imóvel, Nghiem Quang Minh de 44 anos, foi detido por suspeitas de incumprimento das normas de segurança.

