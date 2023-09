Cruzeiro de luxo com 206 pessoas a bordo encalhado na Gronelândia

Um navio cruzeiro de luxo com 206 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, encalhou no noroeste da Gronelândia,

Empresa proprietária da embarcação, com bandeira norueguesa, garante que os passageiros e os tripulantes estão bem e que não existe risco ambiental.

O cruzeiro de luxo está encalhado junto a um parque nacional a cerca de 1400 quilómetros a nordeste da capital da Gronelândia.

Com a subida da maré, uma embarcação exploratória tentou ajudar o cruzeiro a desencalhar, mas sem sucesso, revelou o Comando Conjunto do Ártico no Facebook.

