MP abre inquérito à morte de bebé que ficou trancada no carro em Almada

O Ministério Público abriu um inquérito ao caso da bebé de um ano que morreu, na terça-feira, após ficar trancada dentro do carro do pai, estacionado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no Monte da Caparica.

"Confirma-se a instauração de inquérito", disse a Procuradoria-Geral da República numa resposta à agência Lusa.

Na terça-feira o INEM recebeu um alerta para o local, deslocando para o campus da faculdade, no concelho de Almada, uma viatura médica, uma ambulância e uma unidade móvel de intervenção psicológica de emergência.

O óbito da bebé foi declarado no local.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Almada, o alerta foi dado pelo pai da criança cerca das 15h, que a terá esquecido no carro durante a manhã.

Fonte dos bombeiros adiantou que a criança frequentava a creche do campus universitário.

