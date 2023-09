Ministério Público regista 14 ocorrências de violência doméstica em julho e agosto em Sintra

A Procuradoria-Geral da República (PGR) recebeu, entre julho e agosto deste ano, 14 ocorrências de violência doméstica no concelho de Sintra, com cenários de agressões, injúrias e ameaças, resultando em três prisões preventivas, informou a PGR na sua página na internet.

De acordo com a informação, estas ocorrências foram comunicadas no âmbito da intervenção do Ministério Público (MP) através das Secções Especializadas Integradas de Violência Doméstica de Sintra.

A PGR explica que "duas das agressões foram em flagrante delito e as restantes fora do flagrante delito (através de queixa), pela prática de crimes de violência doméstica, violência doméstica agravada em relação a cônjuges, companheiras/os, ex-companheiras/os, namoradas/os, filhos, mãe e pai e ainda um crime de falsificação de documentos".

Três arguidos ficaram em prisão preventiva, proibição de contactos, proibição de aproximação da residência da ofendida, do local de trabalho e de qualquer outro lugar onde a mesma se encontre, proibição de permanência na residência da vítima ou na casa de morada de família e proibição de contactos com vigilância eletrónica.

