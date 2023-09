Bombardeiro dos EUA abasteceu na base das Lajes

Um bombardeiro norte-americano fez, esta terça-feira, um reabastecimento com os motores em funcionamento na base das Lajes, nos Açores.

Segundo um comunicado emitido esta quarta-feira pela embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) esta operação constituiu uma “importante demonstração da cooperação ao nível da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte]” que “sublinhou a firme dedicação dos Estados Unidos e de Portugal em dissuadir potenciais ameaças e reforçar a Aliança da NATO”.

O bombardeiro, um B2 Spirit projetado para penetrar densas defesas antiaéreas sem ser detetado, partiu da base aérea de Whiteman, no estado norte-americano do Missouri, e fez, pela primeira vez, escala na base das Lajes, Açores.

Utilizou um processo de reabastecimento conhecido como “hot pit”, permite perder menos tempo, já que o avião "não precisa desligar completamente para reabastecer e só depois reiniciar os motores", acrescenta a embaixada dos Estados Unidos no comunicado.

Depois do reabastecimento “hot pit”, o bombardeiro voltou para Whiteman, após ter estado um mês na base aérea de Keflavik, na Islândia

A embaixada conclui apontando que “A capacidade das forças armadas e do equipamento norte-americano para colaborarem harmoniosamente com aliados e parceiros é fundamental no estabelecimento de uma rede alargada de alianças e parcerias capazes de enfrentar de forma decisiva os desafios multifacetados de hoje e do futuro"

