Inquérito de Verão com Tânia Ribas de Oliveira: "Tenho medo é que o medo me impeça alguma vez de fazer alguma coisa que me faça feliz"

Se pudesse escolher, quais seriam as suas férias de sonho e com quem?

As minhas férias de sonho são exatamente com as pessoas que mais amo! Não mudava nada. Locais há muitos! Gostava de fazer um Safari e quero conhecer ainda muitos países do mundo.

Chega-lhe uma semana de férias, 15 dias ou não prescinde um mês seguido?

Tiro as férias do ano todas juntas no mês de agosto.

Qual foi a maior loucura que cometeu numas férias?

Saltar em asa delta no Rio de Janeiro.

Qual o seu maior vício em férias?

O mar!

Lembra-se das melhores férias que teve? Algum pormenor o marcou?

É difícil escolher. Açores, Madeira, Grécia, Sardenha, Brasil, Itália. Todos estes destinos muito diferentes, mas todos marcantes.

Qual foi a pior experiência?

Uma avaria do carro na autoestrada a caminho de Sevilha.

Em férias desliga-se da atualidade nacional e internacional?

Não. Eu gosto de estar informada e leio notícias diariamente.

Em caso negativo, ‘atualiza-se’ como? Lendo Jornais? Televisão? Rádio? Sites? Redes sociais?

Jornais, sites e televisão.

Se é fã da Netflix e da HBO como resistirá às suas séries preferidas?

Consigo vê-las no telemóvel ou tablet.

Vai conseguir desligar-se das redes sociais? Pensa mandar fotos por Whatsapp aos amigos?

Mando algumas fotos por WhatsApp para a família, sim. quanto às redes sociais, vou espreitando.

Que livros pensa conseguir ler em férias?

Isabel Allende – O Vento Conhece o Meu Nome. Já está comprado!

Pensa ir a museus ou a exposições durante as férias?

As minhas férias de inverno na Europa preveem sempre museus e exposições. No verão, os destinos para onde vou são de praia.

Quais seriam os filmes da sua vida que levaria para férias se os pudesse rever?

O Clube dos Poetas Mortos.

Toma comprimidos para dormir?

Não.

Qual é o seu maior medo?

Que o medo me impeça alguma vez de fazer alguma coisa que me faça feliz.

Se tivesse mesmo que escolher preferia amor sem sexo ou sexo sem amor?

Acho que não teria de escolher…

O que acha de amores de verão? Já viveu a experiência?

Na adolescência, já!

O verão puxa mais ao sexo?

O sexo não depende da estação do ano.

Praia, campo ou cidade?

Há espaço para tudo nas férias.

Quais as suas praias e restaurantes preferidos?

Gosto das praias da Costa Vicentina e adoro a Ribeira do Poço, em Vila do Bispo.

Quais os petiscos imprescindíveis no verão? Cerveja, vinho ou champanhe?

Cerveja e petiscos.

As férias são a melhor oportunidade para cometer excessos alcoólicos ou prefere ficar sempre sóbrio?

Nem uma coisa nem outra.

Com quem não se quer cruzar de todo?

Ninguém em particular.

Prefere ter os amigos por perto nas férias ou bem longe?

Por perto.

Seria um pesadelo ou uma agradável surpresa cruzar-se nas férias com o major-general Agostinho Costa?

Seria apenas uma coincidência passarmos férias no mesmo sítio.

Se encontrasse André Ventura na praia o que faria?

Continuaria a fazer o que estava a fazer antes.

Se se cruzasse com Georgina Rodriguez, companheira de Cristiano Ronaldo, ou com George Clooney aceitava pôr-lhes creme protetor nas costas?

Dificilmente eles me pediriam a mim para lhes pôr creme nas costas…

Se se apaixonasse por um/a muçulmano aceitaria converter-se ao islamismo?

A minha religião é a religião católica.

Que jogos leva para as férias para jogar com a família ou amigos?

Uno!

Quando foi a última vez que esteve numa igreja para rezar?

Foi há pouco tempo.

