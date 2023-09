Jovem de 16 anos detida pelo homicídio da irmã de 19 anos

Na origem do crime estão motivos fúteis.





A Polícia Judiciária deteve, em Peniche, uma adolescente, de 16 anos, pelo homicídio da irmã, de 19 anos que estava desaparecida desde 19 de agosto.

Após diligências realizadas em Peniche, Caldas da Rainha e Grande Lisboa, no âmbito do alerta para o desaparecimento da vítima, as autoridades chegaram à conclusão de que o desfecho seria trágico e de que o crime teria ocorrido na área da residência.

“De toda a prova recolhida, concluiu-se que a irmã da detida, jovem de 16 anos de idade, por motivo fútil, utilizando arma branca, desferiu número de facadas não apuradas, provocando a morte da irmã, que havida sido dada como desaparecida”, informa ainda a PJ.

O homicídio terá sido cometido no passado dia 15 de agosto, tendo a irmã lavado o interior da casa para ocultar pistas, e enterrado o corpo da vítima nas traseiras da residência em terreno arenoso.

Segundo as autoridades, o corpo foi exumado e levado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Gabinete de Torres Vedras para autópsia.

A detida vai ser presente a juiz para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

