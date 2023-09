Levantada interdição a banhos na praia da Foz do Lizandro

As praias do Algodio e da Foz do Lizandro estavam interditadas a banhos desde dia 6.





A interdição a banhos na praia da Foz do Lizandro-Rio, na Ericeira, no concelho de Mafra, foi levantada, informou esta quinta-feira a Autoridade Marítima Nacional(AMN).

A proibição durava desde o dia 6 e foi levantada na quarta-feira devido ao resultado de uma nova análise à qualidade da água, efetuada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, foram também dadas instruções para que fosse hasteada novamente a bandeira verde na praia.

As praias do Algodio e da Foz do Lizandro estavam interditadas a banhos desde dia 6, porque as análises à qualidade da água, efetuadas pela APA, revelaram valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência.

Face aos resultados, foi hasteada a bandeira vermelha nestas duas praias do distrito de Lisboa.

A interdição a banhos na praia do Algodio foi levantada no dia 9, por indicação da Autoridade Regional de Saúde após nova análise à qualidade da água.

Em comunicado, a AMN esclareceu na altura que a APA informou que o resultado da análise indicava que os valores microbiológicos "estavam dentro dos padrões de qualidade".

