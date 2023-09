Putin e Kim Jong-un trocam fuzil durante visita

Os líderes da Rússia e da Coreia do Norte ofereceram, um ao outro, um fuzil (espingarda de repetição automática conhecida como 'rifle').

Esta troca serviu para assinalar a visita que Kim Jong-un está a realizar ao extremo oriente russo.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, Vladimir Putin "deu a Kim uma luva de um equipamento espacial que viajou ao espaço várias vezes" e "uma 'rifle' da mais alta qualidade de produção russa".

Já Kim Jong-un deu a Putin "uma 'rifle' fabricada na Coreia do Norte", descreveu o porta-voz.

A visita de Kim Jong-un começou na terça-feira, numa das raras vezes em que o líder daquele país saiu das suas fronteiras, e vai continuar, segundo Peskov, sem avançar mais pormenores.

Contudo, este acrescentou que o Presidente russo, Vladimir Putin, já aceitou "com prazer" o convite para visitar a Coreia do Norte.

A visita que está a decorrer visa reforçar as relações bilaterais, em particular as militares, tendo Putin declarado ver "perspetivas" de cooperação militar com a Coreia do Norte, apesar das sanções internacionais impostas ao regime de Pyongyang por causa dos programas nucleares e da produção de novos mísseis.

