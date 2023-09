PS avança com grupo de trabalho para analisar uso não medicinal da canábis

A partir desse debate, o grupo parlamentar do PS ponderará o "avanço de uma iniciativa legislativa".





A bancada do PS vai apresentar um projeto de resolução para criar um grupo de trabalho para analisar o uso da canábis para fins não medicinais, admitindo avançar com uma iniciativa legislativa após esse debate.

“O grupo parlamentar apresentará um projeto de resolução para a constituição de um grupo de trabalho que verse a utilização de canábis para usos não medicinais”, anunciou esta quinta-feira o líder do grupo parlamentar socialista.

Segundo Eurico Brilhante Dias, o projeto de resolução prevê que o grupo de trabalho seja criado no âmbito da comissão de Saúde, sublinhando que esta matéria é um “tema de saúde pública”.

“Vamos estudar, vamos aprofundar, vamos ouvir diferentes especialistas em diferentes áreas para aprofundarmos a reflexão, que queremos, como grupo parlamentar, concluir até ao fim do ano com uma conferência centrada no uso não medicinal da canábis”, adiantou o deputado socialista.

A partir desse debate, o grupo parlamentar do PS ponderará o “avanço de uma iniciativa legislativa”, adiantou Brilhante Dias, ao salientar ainda que “este é um caminho que o PS não quer fazer sozinho”.

“É um caminho que queremos fazer com os outros grupos parlamentares”, assegurou o líder da bancada socialista, para quem também a “sociedade portuguesa deve fazer essa discussão”.

