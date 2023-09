Ski náutico em Montargil

A barragem de Montargil recebe, este fim de semana, a derradeira etapa do Circuito Nacional de Ski Náutico. Dois dias de ação num dos melhores planos de água do país, onde se vão cruzar diferentes gerações de atletas.





A prova é organizada pela Nautique Portugal, decorre sob a égide da Federação Portuguesa de Motonáutica e vai consagrar os vencedores dos vários escalões. Destaque também para o desfile de antigas lendas da modalidade no Old Ski Tour e para uma sunset party. Contando com o apoio da Câmara Municipal de Ponte de Sor, a competição tem início às 9h30 de sábado e termina no domingo, com entrega de prémios prevista para as 12h00.

O ski náutico é praticado em planos de água tranquilos e a sua prática está muito associada a barragens e lagos. Tudo começou nos Estados Unidos da América, quando Ralph Samuelson decidiu experimentar um modelo inovador de esquis sobre a água recorrendo à elevada potência de um barco a motor. A American Water Ski Association nascia em 1939, impulsionando o desenvolvimento de uma modalidade que se foi espalhando aos poucos por todo o mundo. Portugal não é exceção e o entusiasmo continua firme entre uma comunidade do ski náutico que se tem vindo a renovar.

