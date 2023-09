Mariscador morre ao cair ao mar na praia da Ursa em Sintra

Vítima foi resgatada do mar já sem vida.





Um homem, de 48 anos, morreu, esta quinta-feira de manhã, na praia da Ursa, em Sintra, depois de ter caído ao mar enquanto pescava.

O alerta foi recebido pelas 10h44 e de seguida “foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas de Cascais, bem como elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins", lê-se no comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

Quando os operacionais de socorro chegaram ao local, a vítima já tinha sido resgatada da água por outro indivíduo, também marisqueiro, que se encontrava nas proximidades. Elementos de INEM iniciaram manobras de reanimação, mas não foi possível reverter a situação.

O corpo da vítima foi resgatado para uma arriba por uma aeronave da Força Aérea Portuguesa por se tratar de um local de difícil acesso. Foi posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio aos familiares e amigos do homem.

