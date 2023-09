Palhinha renova com o Fulham

João Palhinha prolongou o contrato com o Fulham até 2028, com opção de estender por mais uma temporada.

Esta renovação acontece depois da transferência falhada para o Bayern Munique no último dia do mercado de verão, porque os ingleses não conseguiram encontrar substituto.

“Sinto-me feliz. Muitas coisas aconteceram nestas semanas para mim, vocês ouviram muitas coisas sobre o meu futuro, mas estou focado no meu trabalho no Fulham. Sempre estive 100% empenhado neste clube, pelo qual tenho o máximo de respeito, tal como pelos adeptos. Sempre me apoiaram muito desde o primeiro dia. Vou dar tudo o que tenho. Foi sempre assim em campo, fora dele e no vestiário, com os meus colegas de equipa. Tenho o máximo de respeito por toda a gente no Fulham e estou pronto para começar de novo, dar o meu melhor e conquistar coisas boas”, disse o jogador aos meios de comunicação do clube.

João Palhinha foi contratado ao Sporting no verão do ano passado por 21 milhões de euros.

