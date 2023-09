Dia 15 de Setembro, pelas 22h00, Fernando Pereira atua no Casino do Estoril naquilo que ele chama «O Grande Espectáculo de uma Vida». Como se os outros não tivessem sido grandes espectáculos de vida... O Fernando avisa: «Tenho várias surpresas e situações inesperadas». É ir ver.





Fernando Pereira, o Senhor Mil-Vozes está de volta neste fim de Verão. Começou por atuar em Sintra e, agora, para o dia 15, prepara um concerto de estadão no Casino do Estoril a partir das 22 horas. Sabe quem o conhece, e tenho a alegria de ser seu amigo, que é um profissional de mão cheia e que não deixa nenhum pormenor ao acaso. Os grandes artistas começam por respeitar os seus nomes da mesma forma que respeitam o público. É uma constatação. É, se calhar, um vício. Os espetáculos do Fernando são duros. Dezenas de personagens que são ele mesmo atravessam o palco e surpreendem-nos a qualquer momento. No fundo são momentos que se seguem a outros momentos e precedem outros momentos. Está aí a sua diferença camaleónica de conseguir centrar em si tantos dos mais famosos cantores do mundo. Encontrámo-nos no Bairro Alto, passámos horas à conversa, fiquei a saber um pouco mais sobre aquilo que aí vem. Ele não desvendou os segredos. Guardou-os para que o seu público seja o primeiro a presenciá-los. Nada de tão justo. A popularidade do Fernando é imensa. E não restam grandes dúvidas que a sala vai encher.

- Qual a importância deste concerto para ti?

- Olha, trata-se, em primeiro lugar, da celebração de 40 anos ao serviço da cultura e do puro entretenimento. E depois, vai ser um feliz reencontro com o meu público mais fiel, gente que tem memória, que ama boa música, que sabe o que quer e gosta de se divertir sem preconceitos. Pessoas que há muitos anos reclamam um espetáculo assim e vai ser precisamente isso o que eu lhes vou dar. O público que se prepare, então. O Fernando também é mestre na área de surpreender.

- Tens alguma surpresa especial para o publico?

- Sim. Tenho várias surpresas, situações inesperadas e convidados muito especiais. Mas também irei cumprir com aquilo que são as melhores expectativas dos que me conhecem bem e seguem há tantos anos. Vai ser um espetáculo com mais de duas horas, onde vão encontrar o cantor, o entertainer, o artista das vozes, eu sei lá… Falando na terceira pessoa, vão ter ali o Fernando Pereira completo. E isto não é uma promessa, é mesmo uma ameaça, ehehehe…

A garganta!

O Fernando tem, se calhar por oferta divina, uma garganta especial. Cuidado com os trocadilhos baratos: tem garganta como poucos, ou nenhum, mas não é só garganta. Bem pelo contrário: tem uma garganta tratada com desvelo porque ela é a base da sua profissão. Uma profissão arrojada, corajosa. Lembram-se da história do tipo que olhava para a jaula do domador de leões e gritava: «Isso é um aldrabice. O leão está drogado!», Já o domador limitou-se a ripostar: «Queres vir dizer isso cá para dentro?». O Senhor Mil-Vozes podia dizer o mesmo aos que duvidam da sua arte: querem subir ao palco e imitá-lo? Pois... o resto é silêncio.

- Sei que tens trabalhado duro nestes dias - é o teu vício da perfeição a funcionar?

- De certa forma. Se queremos que algo corra bem, que cumpra o objetivo e seja no mínimo surpreendente, é preciso “pôr tudo o que temos no pouco que fazemos”, como dizia Pessoa… E depois eu não sou apenas o artista no palco, sou também o autor e produtor, responsável por todo o evento. Aquilo que exige mais talento, que é cantar, fazer rir e imitar, é afinal o que dá menos trabalho. O que realmente me “mata” e tira o sono é todo o processo que envolve criação, organização, preparação, ensaio, produção… Aí é que a porca torce o rabo e não é mesmo um trabalho para meninos. Exige muitíssimo de nós, de mim e de toda a minha equipa, que é fantástica.

O Casino!

O Fernando diz isto tudo de uma assentada e até fico com os bofes de fora. Já falta muito pouco tempo para dia 15 e há tanto para preparar e aprontar entretanto. Por isso não admira que o Senhor Mil-Vozes ande a mil à hora. Tenho-o à minha frente, num grupo grande de amigos e mesmo sabendo que ele é frenético por natureza está focado de um forma pouco habitual. O Casino espera-o. E é um lugar especial.

- O palco do casino é sempre algo de especial - é um dos teus lugares favoritos?

- Sem dúvida, é um espaço emblemático, com uma grande história no meio cultural e artístico. E foi praticamente ali que tudo começou para mim, onde dei um grande salto na minha carreira… Recordo bem os idos de 87, quando o jovem Fernando dava ainda os primeiros passos no mundo das artes e foi convidado a subir aquele palco magnífico, numa noite de réveillon, ao lado de Fafá de Belém e da grande diva Amália Rodrigues. Absolutamente memorável!

A gente imagina. O menino Fernando atirado às feras. E com a bênção de Amália Rodrigues, que não é para qualquer um. Talvez tivesse os joelhos a tremer. Ninguém levaria a mal quem fosse que o notasse. Agora não há Fafá e muito menos Amália. É Fernando que interpreta a sua arte das vozes múltiplas. Quem caminha para o Casino vai ver e ouvir a magia das suas multiplicações.

- Depois deste tens mais concertos agendados - quando e onde?

- Depois deste Grande Espetáculo de Uma Vida no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, que é no fundo o culminar de uma série de outros espetáculos que temos vindo a apresentar um pouco por todo o pais, nomeadamente nos Casinos do Algarve, vamos parar uma semaninha para recuperar energias e arrumar ideias. Vamos talvez passar pelo Brasil, Canadá e Estados Unidos, mas estamos já muito a pensar em Portugal para 2024. Estamos focados nas autarquias, nas festas das cidades e até nas grandes empresas, que estão já fartas de ter mais do mesmo e querem um espetáculo completamente diferente e original. Uma animação de bom gosto e para toda a família, pensada ao detalhe, que seja transversal às várias gerações e preencha no fim uma noite inteira com boa música, humor e grandes emoções. Nós andamos por aí, vamos lá ver o que acontece!

Dia 15, não se esqueça. caminhe até ao Estoril, ignore o futebol nas Amoreiras, siga direto ara o Salão Preto e Prata onde o Fernando vai apresentar algumas surpresas e entusiasmará o público que o segue para todo o lado fascinado com a suas Mil-Vozes, muito provavelmente várias que ele ainda não imitou. Com a cabeça a ferver de novidades, o Fernando não pára. Depois deste concerto verão mais. Eu, por mim, não perco! Lá estarei com toda a minha amizade. sempre crescendo ao longo do tempo...

