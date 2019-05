Príncipe Harry fala das noites sem dormir

Filho do casal real nasceu no passado dia 6

Durante uma visita oficial a Barton Neighborhood Center, Príncipe Harry falou sobre as noites que tem passado em branco depois do nascimento do seu primeiro filho com Meghan Markle.

Segundo a imprensa local, o duque de Sussex foi congratulado pelo nascimento e muitas questões surgiram. O príncipe revelou que a nova etapa da sua vida está a correr bem, mas que não tem conseguido dormir.

“Quanto estiver acordado às quatro da manhã vou ler isto”, disse, depois de ter recebido alguns cartões feitos por várias crianças.