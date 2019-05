Santana Lopes sofre acidente na A1

No veículo seguia ainda Paulo Sande

Pedro Santana Lopes sofreu um acidente na A1. No veículo seguia ainda Paulo Sande, o cabeça de lista do Aliança às eleições europeias.

De acordo com fonte do CDOS de Leiria, em declarações ao i, o acidente, que envolveu apenas um veículo ligeiro, ocorreu ao quilómetro 136, no sentido Norte-Sul.

Segundo a mesma fonte, as vítimas terão sofrido apenas ferimentos ligeiros. A informação está ainda por confirmar.

A SIC Notícias avança que Santana Lopes chegou de helicóptero a Coimbra. O fundador do Aliança queixa-se de dores no peito.

O alerta foi dado pelas 17h14.

No local encontram-se 16 operacionais, apoiados por sete veículos.

João Gonçalves, membro do Aliança, partilhou através das redes sociais, que o partido suspendeu momentaneamente a campanha eleitoral.